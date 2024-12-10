ТАСС: ВСУ пытаются в массовом порядке выводить остатки группировки из Курахова

Украинские вооруженные силы пытаются массово выводить оставшиеся части своих войск из Курахова, сообщили ТАСС источники в силовых структурах.

«Если раньше они [ВСУ] эвакуировались небольшими группами, то теперь изменились и масштабы, и частота», — заявили представители силовых структур.

Тем не менее в городе продолжается сопротивление, особенно в районе Кураховской ТЭС, где создана сеть огневых позиций.

Ранее сообщалось, что оператору российского беспилотника «Молния-2» удалось попасть в форточку и прекратить пулеметный огонь, который вел украинский пулеметчик, занявший позицию в многоэтажном доме в центре Курахова.

Уничтожение позиции украинского пулеметчика открыло дорогу в город для российских бойцов.