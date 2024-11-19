С начала специальной военной операции (СВО) 24 февраля 2022 года потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) оцениваются приблизительно в 906,5 тысяч человек, включая убитых и раненых. К 2024 году количество потерь уже превысило общее количество украинских потерь за первые два года конфликта, сообщил ТАСС.

27 февраля 2024 года Сергей Шойгу, находившийся в тот момент на посту министра обороны России, сообщил, что общие потери ВСУ с начала операции составили более 444 тысяч человек.

В сводках российского Министерства обороны также сообщается, что на всех фронтах Киев понес дополнительные потери, превысившие 462,5 тысяч человек убитыми и раненными после этого заявления.

Ранее сообщалось, что в ВСУ признали гибель восьми одесситов из-за падения украинской ракеты.