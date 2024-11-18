В Одессе во дворе жилого комплекса упала ракета, из-за чего погибли восемь человек. Выяснилось, что боеприпас принадлежал ВСУ. Эти сведения уже разошлись по украинским каналам.

Сначала Киев утверждал, что ракета, которая рухнула рядом с жилыми постройками, принадлежала ВС РФ. Позже ему пришлось осознать свою неправоту. Выяснилось, что данная ракета была выпущена из американской системы ПВО Patriot.

«К сожалению, зенитная ракета упала в жилой сектор Приморского района и причинила много бед. Есть погибшие и раненые. Приносим соболезнования их родным и близким», — указали представители командования ВСУ.

В то же время в Сети, несмотря на запрет украинских властей на показ последствий воздушных ударов, расходятся фото и видео с места происшествия. В частности, на некоторых фото сфотографирована маленькая девочка на фоне ракетных обломков, причем она улыбается в кадре. При инциденте погибло восемь человек, еще не менее 40 получили ранения.