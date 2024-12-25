Как сообщил ТАСС, ссылаясь на силовые структуры, украинские военные создают оборонительные рубежи около главного угольного предприятия страны — шахтоуправления «Покровское».

Часть военнослужащих ВСУ разместилась на административной территории шахты, в то время как другая часть сосредоточилась в районе обогатительной фабрики.

По данным ТАСС, расстояние от позиций российских войск до шахтоуправления «Покровское» составляет примерно 3 км.

Шахтоуправление «Покровское» — это крупнейшее предприятие по добыче коксующегося угля, который имеет ключевое значение для металлургической отрасли. Ежегодно здесь добывается несколько миллионов тонн угля, значительная часть которого идет на экспорт в страны Европы. Это делает шахтоуправление экономически важным для Украины.

Ранее сообщалось, что подразделения военного формирования «Восток» установили контроль над населенным пунктом Сторожевое в Донецкой Народной Республике.