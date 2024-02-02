ТАСС: ВСУ тщательно подготовили удар по самолету Ил-76 с украинскими военнопленными

На российский самолет, который перевозил пленных украинцев, была подготовлена засада. Это говорит о спланированной акции. Об этом журналистам ТАСС заявили в силовых структурах.

По мнению экспертов, удар по самолету готовился заранее. Была подготовлена настоящая засада, которая ожидала конкретный борт.

«Установка была перемещена в позиционный район заранее. ЗРК стоял с отключенной РЛС. Ничем себя не обнаруживая», - заявил собеседник информационного агентства.

Он также добавил, что зенитно-ракетный комплекс Patriot, который выпустил ракеты, требует очень много времени для своего развертывания. Поэтому он не мог прибыть на огневую позицию незадолго до стрельбы. Комплекс ПВО сильно заранее был доставлен под село Липцы Харьковской области, выпустил оттуда две ракеты «земля-воздух», после чего покинул место стрельбы.

Ранее представитель украинской военной разведки заявил, что якобы Киев обратился к России передать ей тела погибших в сбитом самолете украинских военнопленных. Никто из официальных лиц пока не смог подтвердить данную информацию.