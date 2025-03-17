Тбилисский суд увеличил срок заключения экс-президента Саакашвили

Телеканал «Пирвели» передал , что Тбилисский городской суд вынес новый приговор Михаилу Саакашвили, экс-президенту Грузии, добавив к его сроку 4,5 года тюремного заключения. Таким образом, общий срок его пребывания в заключении составит 12,5 года.

Саакашвили был признан виновным в незаконном пересечении государственной границы и осужден на четыре года и шесть месяцев, однако основной срок — восемь лет — ему назначили за нецелевое расходование государственных средств. Суммарно суд определил ему наказание в виде 12 лет и шести месяцев лишения свободы.

На прошлой неделе Саакашвили уже был осужден на девять лет тюрьмы по обвинению в растрате государственных средств в размере более $3,2 млн.

Обвинение в растрате было выдвинуто против бывшего президента в 2014 году. Это дело, известное в Грузии как «дело пиджаков», связано с утверждениями о том, что Саакашвили, занимая пост президента, тратил государственные деньги на приобретение одежды, часов, оплату обучения сына, косметические процедуры, а также на аренду дорогостоящих автомобилей и самолетов.

Ранее Саакашвили назвал новый приговор на девять лет «практически пожизненным».