Саакашвили охарактеризовал свой новый приговор как «практически пожизненный»

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили назвал свой новый девятилетний приговор «практически пожизненным». Об этом он написал в своих соцсетях.

Накануне Тбилисский городской суд вынес решение в отношении Саакашвили по уголовному делу о растрате государственных средств и приговорил его к девяти годам тюрьмы. Обвинение утверждает, что экс-руководитель Грузии потратил более $3,2 млн на личные нужды.

Дело, по которому вынесен приговор, получило название «дело пиджаков». Сторона обвинения утверждает, что Саакашвили использовал государственные деньги для покупки дорогих пиджаков и пальто, оплаты учебы своего сына, косметических процедур, аренды автомобилей и самолета, а также для покупки наручных часов.

Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года и с тех пор проходит по пяти уголовным делам. По двум из них его обвиняют в разгонах акций протеста и незаконном пересечении границы. Во время его отсутствия в республике суд заочно приговорил бывшего грузинского лидера к шести годам лишения свободы.

Ранее прокуратура Боснии и Герцеговины потребовала арестовать президента Республики Сербской Милорада Додика, премьер-министра Радована Вишковича и председателя Народной скупщины (парламента) Ненада Стевандича.