Тела двух подростков нашли в деревне на Урале: они сгорели в заброшенном сарае

В деревне Ключи Свердловской области произошло ЧП. Там двое подростков сгорели в заброшенном сарае. Об этом сообщил телеграм-канал Ural Mash.

«Местные жители быстро потушили огонь, но о том, что внутри дети, никто не знал. Только вечером родители хватились сыновей — позвонили полицейским», — указал микроблог.

Тела подростков были найдены среди обломков сгоревшего сарая. Этим ЧП уже занялся Следственный комитет, он возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали в Ленинградской области подростка, который подозревается в поджоге здания центра государственных услуг в Сертолово. Молодого человека уговорили совершить поджог телефонные аферисты. Юноша купил бензин и выполнил их инструкции.