В Ленобласти задержан подросток, которого мошенники заставили поджечь центр Госуслуг

Сотрудники правоохранительных органов задержали несовершеннолетнего в возрасте 15 лет, который подозревается в поджоге здания центра государственных услуг в Ленинградской области. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного в официальном Телеграм-канале регионального управления полиции.

Стало известно, что в городе Сертолово произошло происшествие. Неизвестный человек облил скамейку легковоспламеняющейся жидкостью и поджег ее. Благодаря оперативным действиям пожар удалось быстро ликвидировать, никто не пострадал. Площадь возгорания составила около семи квадратных метров.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что молодого человека уговорили совершить поджог телефонные аферисты. В течение семи дней они оказывали на него психологическое давление, утверждая, что против его родителей возбуждено уголовное дело, и предложили «спасти» их, устроив пожар. Юноша купил бензин и выполнил их инструкции.

В данный момент проводится расследование по факту возгорания в здании центра государственных услуг.

Ранее сообщалось, что жители Горно-Алтайска сидят без света из-за поджога неизвестным злоумышленником электроподстанции.