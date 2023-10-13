Тела мужчины и женщины обнаружили в коттеджном поселке в подмосковном Домодедово

В одном из частных домов в коттеджном поселке Новое Юсупово в городском округе Домодедово обнаружили тела мужчины и женщины, сообщает Агентство «Москва» со ссылкой на источник.

По информации собеседника издания, на трупах мужчины 1984 года и женщины 1977 года отсутствовали признаки насильственной смерти. По предварительным данным, тела пролежали в доме около трех суток, а смерть наступила в результате отравления неустановленным веществом.

В настоящее время тела направлены в морг для проведения судебно-медицинского исследования. Также сообщается, что следователи начали проверку по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье будут судить двоих мужчин, которые свыше двадцати лет назад убили двенадцать человек, в том числе ребенка.