Тела погибших в гостинице Ташкента россиян отправили на родину

Тела погибших россиян, найденных в одном из отелей Ташкента, отправлены в Россию после завершения судебной экспертизы. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хают Шамсутдинов.

«Тела журналистки и ее спутника, после того как судебная экспертиза завершила все свои процедуры, сегодня утром отправлены в Россию», — сказал Шамсутдинов.

В ташкентском отеле ранее обнаружили тела трех человек, двое из которых оказались гражданами РФ. В связи с этим в Узбекистане завели уголовное дело.

Среди погибших числится Инесса Паперная, работавшая в журнале «Профиль» и сотрудничавшая с «Лентой.ру». Ее спутник, мужчина 1979 года рождения, также оказался среди жертв. Также в номере отеля был найден мертвым гражданин Узбекистана 1976 года рождения.

Как сообщал источник Baza, возможной причиной трагедии могло стать отравление газом, который попал в вентиляционную систему после очистки бассейна. Сам отель, где погибли люди, был недостроен — первый этаж здания завален строительными материалами и новой мебелью. Строитель, находившийся на месте происшествия, заявил, что в отеле никаких бассейнов нет.

Ранее сообщалось, что власти Судана намерены установить страну, которой принадлежал сбитый Ил-76, предположительно, с россиянами на борту.