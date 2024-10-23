Тела погибших в отеле Ташкента россиян отправят в РФ после экспертизы

Тела российской журналистки Инессы Паперной и ее друга отправят в Россию после завершения судебной экспертизы, сообщил в интервью ТАСС пресс-секретарь Генпрокуратуры Узбекистана Хает Шамсутдинов.

Что стало причиной гибели россиян, пока не известно. Их тела были обнаружены в ташкентском отеле отеле «Караман палас». Там пара проводила отпуск.

Вечером 20 октября Паперной пришла посылка, но сотрудникам отеля не удалось с ней связаться, а дверь номера никто не открывал. Когда номер вскрыли, Инессу и ее друга обнаружили мертвыми.

Девушка была сотрудницей изданий «Лента» и «Профиль».

По предварительной информации, причиной смерти россиян стало отравление газом, который попал в вентиляционную систему после чистки бассейна. По факту случившегося проводится расследование.

Ранее сообщалось о том, что в Узбекистане родителей квадроберов будут штрафовать на $150.