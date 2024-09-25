Теледоктор Мясников: дихлофос не является причиной отравления семьи в Красноярском крае

После страшного отравления пельменями из куриного мяса в Красноярском крае погибли несколько детей. Позже появилась информация о том, что в крови одной из жертв был найден дихлофос в объеме, несовместимом с жизнью. Заслуженный врач РФ Александр Мясников рассказал, что могло послужить причиной такого отравления. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, новость о том, что в крови жертв обнаружен дихлофос достаточно странная, поскольку по клиническим описаниям все это вполне подходило под инфекцию, кишечную палочку штамма 0157.

Теледоктор добавил, что во многих странах дихлофос давно запрещен, поскольку он входит в состав инсектицидов, и как он мог попасть в таком объеме в пищу, неизвестно. Тут может быть лишь один вариант – его подсыпали в пищу, в противном случае все слишком сложно. Подобные средства даже при проглатывании малого объема могут быть смертельными.

По его мнению, шкафы с бытовой химией следует держать под замком.

Ранее сообщалось, что после смерти четырех детей производитель дихлофоса провел собственное расследование.