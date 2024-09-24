После смерти четырех детей производитель дихлофоса занялся собственным расследованием

Представители новосибирского завода «Сибиар» заявили, что их сотрудники также разбираются в ситуации с обнаружением следов дихлофоса в анализах семьи из Красноярского края, чьи дети ранее ушли из жизни. Об этом сообщило РИА Новости.

«Мы собираем свою информацию, но исходных данных пока не хватает. Поэтому дождемся официального заключения и понимания ситуации», — заявил представитель компании.

С его же слов, до настоящего времени в компанию не поступало никаких запросов от сотрудников правоохранительных органов. Представитель завода также заявил, что за 30 лет его работы никакая продукция производства не приводила к смерти человека.

Сегодня же сотрудники СК по Красноярскому краю и Хакасии заявили, что в пробах рвотных масс семьи были найдены остатки вещества, которое применяют для борьбы с насекомыми. Предварительно, речь идет о дихлофосе. Специалистами будет проведено исследование состава аэрозоли, которое поможет установить степень его влияния на организм. В результате отправления скончались четверо детей. Их родителей удалось спасти.

Ранее сообщалось, что, помимо многодетной семьи, ни одному из жителей населенного пункта помощь медиков не понадобилась.