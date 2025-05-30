Телефон главы аппарата Белого дома взломали
Мобильное устройство главы аппарата Белого дома взломали хакеры
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Издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на собственные источники сообщило, что мобильное устройство главы аппарата сотрудников Белого дома Сьюзан Уайлс подверглось несанкционированному доступу.
Журналисты WSJ сообщают, что злоумышленник, получив контроль над телефоном, осуществлял отправку сообщений и совершал звонки от имени Уайлс различным влиятельным лицам, включая сенаторов, губернаторов, крупных предпринимателей и других известных деятелей.
Источники издания отмечают, что стиль этих сообщений отличался большей официальность и содержал грамматические погрешности, что нехарактерно для обычной манеры общения Уайлс.
В настоящее время федеральные органы власти проводят расследование данного инцидента. Представители ФБР, занимающиеся расследованием, не располагают данными, указывающими на возможную причастность иностранного государства к взлому.
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