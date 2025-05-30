Телефон главы аппарата Белого дома взломали

Издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на собственные источники сообщило , что мобильное устройство главы аппарата сотрудников Белого дома Сьюзан Уайлс подверглось несанкционированному доступу.

Журналисты WSJ сообщают, что злоумышленник, получив контроль над телефоном, осуществлял отправку сообщений и совершал звонки от имени Уайлс различным влиятельным лицам, включая сенаторов, губернаторов, крупных предпринимателей и других известных деятелей.

Источники издания отмечают, что стиль этих сообщений отличался большей официальность и содержал грамматические погрешности, что нехарактерно для обычной манеры общения Уайлс.

В настоящее время федеральные органы власти проводят расследование данного инцидента. Представители ФБР, занимающиеся расследованием, не располагают данными, указывающими на возможную причастность иностранного государства к взлому.

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