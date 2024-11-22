Телефонный террорист пригрозил устроить теракт в школе в Тюменской области

В Тюменской области неизвестный позвонил по телефону и сообщил, что устроит расправу над учениками школы в Ялуторовске. Об этом сообщило издание «Ура.ру».

Журналисты сослались на источники, которые знакомы с угрожающей ситуацией. Тревожный звонок поступил в общеобразовательную школу №3, расположенную в городе Ялуторовске Тюменской области. Звонивший заявил, что придет в школу с оружием и устроит теракт.

«Комментировать ничего не могу. Сейчас проводится проверка», — указала по этому поводу директор данного учебного заведения.

Силовики подтвердили сам факт такой проверки. Они сообщили, что уже проводят следственные действия, связанные с этим ЧП.

Ранее сообщалось, что у следствия появились данные о причастности к теракту в «Крокусе» еще четырех человек. Именно они передали террористам автоматы, из которых велась стрельба в концертном зале. Двоих подозреваемых уже задержали, а двое были объявлены в розыск.