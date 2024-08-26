Telegraph: будущее Сырского зависит от итогов операции в Курской области
Фото: [сайт президента Украины]
Судьба главкома ВСУ Александра Сырского зависит от итогов операции украинской армии в Курской области и может решиться в течение ближайших недель, пишет The Telegraph.
По данным издания, на отставке Сырского в мае настаивал глава офиса президента Украины Андрей Ермак после российской операции в Харьковской области.
Вторжение ВСУ в Курскую область многими в Киеве рассматривается как последняя попытка Сырского реабилитироваться за неудачи на фронте.
Аналитики издания отмечают, что Сырскому удалось скрыть подготовку к вторжению, но риски остаются значительными, поскольку атака ВСУ на Курскую область серьезно ослабила украинские позиции на Донбассе.
Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов рассказал о том, что ВСУ несут огромные потери в Курской области и не смогут долго удерживать захваченные территории.