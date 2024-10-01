Как сообщает британское издание Telegraph, сотни украинских солдат после окружения Угледара в Донецкой Народной Республике российскими войсками могли оказаться в ловушке.

Ранее Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов, заявил, что российские вооруженные силы фактически замкнули кольцо вокруг Угледара.

По его утверждениям, у украинских военных осталась лишь одна возможность для отступления из города, но и она находится под контролем огня российских сил.

«Сотни украинских военнослужащих могут оказаться в затруднительном положении по мере того, как силы РФ завершают операцию по окружению города и продолжают наступление», — говорится в сообщении.

Ранее депутат Рады Безуглая, заявила, что потеря Угледара и Селидово Украиной — всего лишь вопрос времени.