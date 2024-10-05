Телеведущий Кузичев оценил уход эпохи анонимности в Сети в прошлое

В нашей стране разработали свод правил для каналов с аудиторией свыше 10 тыс. человек, где предполагается, что владельцы смогут их верифицировать, чтобы подписчики были уверены, что они попали на реальный аккаунт, а не к мошенникам. По словам телеведущего Анатолия Кузичева, анонимность в Сети является невозможной. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что все законопослушные и порядочные блогеры все сделают, у них будет специальная пометка, а незаконопослушные просто в Роскомнадзор не пойдут.

По мнению эксперта, в условиях информационной войны, информационных диверсий, которые позже могут иметь тяжелые неинформационные последствия, некий реестр иметь необходимо.

Ранее священник Николай Савченко перечислил запрещенные действия для православных в Интернете.