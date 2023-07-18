Телевышка в Запорожской области попала под обстрел ВСУ

ВСУ обстреляли телевышку в Токмаке, расположенном в Запорожской области. Об этом, сославшись на источник в оперативных городских службах, написало РИА Новости 18 июля.

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал, также нет и жертв. Информация по разрушениям уточняется, известно, что во время обстрела города российская система ПВО сбила четыре ракеты из выпущенных шести.

Оставшиеся две и врезались в телевышку. Напомним, ранее мы рассказали о том, что Штаты отрицают причастность к атаке на Крымский мост. Подробнее читайте по ссылке.