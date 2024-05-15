Труп 24-летней девушки нашли в пластиковом пруду в Подмосковье

Тело 24-летней девушки нашли в пластиковом пруду в подмосковном Чехове, сообщает РЕН ТВ .

Труп был обнаружен на Ясеневой улице в деревне Большое Петровское, уточнил собеседник телеканала. По предварительным данным, следов насильственной смерти на теле погибшей не было.

Точную причину смерти установят по итогам медицинской экспертизы.

Ранее сообщалось, что 33-летний мужчина погиб от удара током рядом с АЗС в подмосковном Наро-Фоминске.