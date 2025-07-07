Тело экс-министра транспорта нашли в его автомобиле

Следственный комитет сообщил об обнаружении тела бывшего главы Минтранса Романа Старовойта в его личном автомобиле.

Трагедия произошла в Одинцово. По данным ведомства, причиной смерти стало огнестрельное ранение.

Стало известно, что Старовойт покинул пост министра транспорта утром 7 июля. Он проработал на этой должности немногим более года, начиная с мая 2024 года.

Ранее сообщалось, что рядом с телом Старовойта нашли наградное оружие МВД России, выданное ему в 2023 году.