Тело мужчины без признаков жизни обнаружили прохожие у жилого дома на Камчатке

В Петропавловске-Камчатском возле жилого дома обнаружено тело мужчины. Трагическую находку сделали местные жители вечером у одного из домов на улице Автомобилистов. По информации портала «41 регион», прохожие заметили тело, лежащее на снегу, и немедленно сообщили в полицию.

На место происшествия незамедлительно выехала оперативно-следственная группа. Правоохранители оцепили территорию для проведения необходимых мероприятий. В настоящее время устанавливается личность погибшего, а также точные обстоятельства, причина и время смерти. Для этого будут назначены судебно-медицинские экспертизы. Расследование инцидента продолжается.

