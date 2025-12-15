В Екатеринбурге нашли погибшую женщину со вспоротым животом под окнами дома

В Екатеринбурге под окнами жилого дома на улице Академика Вонсовского было обнаружено тело женщины с выпавшими внутренними органами. Как сообщает портал E1.ru , спасти пострадавшую не удалось.

По информации издания, у погибшей был вспорот живот. Один из очевидцев трагедии рассказал, что, по версии медиков, женщина перенесла полостную операцию, и швы не выдержали.

«Медики посмотрели и сказали, что у нее была полостная операция. Швы разошлись. Видимо, от падения с большой высоты», — поделился екатеринбуржец.

Собеседник отметил, что никто из соседей не слышал криков. На месте работали правоохранительные органы, следователи начали опрос членов семьи погибшей. По факту произошедшего организована доследственная проверка для установления всех обстоятельств инцидента.

