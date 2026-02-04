«Тело нашли в море»: в семье Мика Джаггера произошла трагедия

В Великобритании произошло трагическая событие, затронувшее семью легендарного рок-музыканта, солиста The Rolling Stones Мика Джаггера. По информации портала Page Six, на побережье вблизи города Бьюд в графстве Корнуолл было обнаружено тело Александра Ки — гражданского мужа старшей внучки музыканта.

Ки пропал без вести несколько дней назад. Мужчину в последний раз видели живым 23 января в пабе, расположенном в деревне Боскасле.

Полиция графств Девон и Корнуолл объявила его в розыск. Поисковую операцию проводили офицеры полиции совместно со специалистами береговой охраны.

Ки был успешным бизнесменом в сфере общественного питания. Он совместно с шеф-поваром Фредди Вудраффом являлся совладельцем ресторана морепродуктов в Боскасле. Обстоятельства его гибели выясняются.

