В школе Екатеринбурга обнаружили тело учительницы

В Екатеринбурге поздним вечером 3 февраля в одной из школ микрорайона Уралмаш было обнаружено тело женщины. По предварительной информации, погибшей оказалась учительница, обстоятельства случившегося сейчас выясняются.

Как сообщил URA.RU источник в экстренных службах, тело женщины обнаружил охранник образовательного учреждения около 23:00. Погибшая находилась рядом с одним из учебных кабинетов.

По предварительным данным, женщине было около 50 лет. Также известно, что она занималась волонтерской деятельностью. Иные подробности пока не раскрываются.

Информация о происшествии передана в правоохранительные органы. URA.RU направило запрос в следственное управление СК России по Свердловской области. Официальный комментарий будет опубликован после его получения.

