На проселочной дороге под Сергиевым Посадом обнаружили тело обнаженного мужчины, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Труп был накрыт покрывалом. Рядом лежали картонные коробки и полотенце. По информации собеседника телеканала, следов насильственной смерти на теле не нашли.

Уточняется, что причина гибели мужчины сейчас выясняется, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сообщалось, что в пластиковом пруду в Московской области нашли труп 24-летней девушки.