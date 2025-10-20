Тело пропавшей три года назад женщины нашли благодаря бутылке водки
Полиция Австралии нашла останки пропавшей три года назад Люсинды Миллер. Тело отыскали благодаря бутылке водки. Об этом сообщил телеканал ABC News.
Миллер пропала в октябре 2022 года. Ее в последний раз видели на дороге из Мельбурна в Мирим-Саут, когда 24-летнюю женщину подвозил один из водителей. Он высадил ее на обочине по ее же просьбе, и с тех пор она исчезла бесследно.
Уже после трех лет розыска у полиции появились новые данные, и они отправились к возможному местонахождению девушки в сопровождении служебных собак и волонтеров. Один из правоохранителей обнаружил на земле бутылку водки, и именно благодаря ней рядом, в близлежащих кустах, нашли останки Миллер.
По предварительным данным, смерть пропавшей женщины наступила не в результате насильственных действий. Ее тело уже сумели идентифицировать.
Ранее сообщалось, что поиски семьи Усольцевых, пропавшей в Красноярском крае в конце сентября, продолжаются с участием профессиональных спасателей, кинологов и сотрудников ФСБ, однако пока результатов нет.