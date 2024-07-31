Тело школьницы, прыгнувшей с сапборда в реку в Подмосковье, нашли в Тульской области

Тело школьницы, которая прыгнула с сапборда в Оку в подмосковном Серпухове, спустя три дня нашли в Тульской области, сообщает SHOT .

Трагедия случилась в минувшие выходные. Девочка из Москвы отдыхала вместе с мамой в Московской области. Вместе с группой из тринадцати человек они отправились сплавляться на сапбордах. Поездку организовал местный бизнесмен.

В какой-то момент девочка решила искупаться, она отстегнула страховочный трос и прыгнула в воду. Спустя непродолжительное время ребенок утонул.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.