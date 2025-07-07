Baza: последний раз Старовойт выходил на связь с родными два дня назад

По данным Baza, Роман Старовойт последний раз общался с родными два дня назад — после короткой встречи с дочерью он исчез. Сегодня его нашли мертвым в Подмосковье.

Экс-губернатора Курской области Романа Старовойта обнаружили мертвым в машине у парка Малевича в Одинцовском районе. Как стало известно, последний раз он выходил на связь с семьей два дня назад — 5 июля он приехал на соревнования дочери, пробыл на месте менее часа, обнял ее и уехал. С тех пор родные больше не получали от него ни звонков, ни сообщений.

Сегодня тело Старовойта было найдено в автомобиле на стоянке. По предварительным данным, следов насильственной смерти не выявлено, но точные причины будут установлены после экспертизы.

Незадолго до этого его имя фигурировало в расследованиях о хищениях при реализации инфраструктурных проектов в Курской области. В деле уже были арестованы несколько бывших подчиненных, которые дали показания, затрагивающие и Старовойта.

Ранее наградное оружие нашли рядом с телом погибшего экс-министра транспорта.