Тело женщины извлекли из-под завалов рухнувшей пятиэтажки в Нижнем Тагиле

Там же отметили, что на месте ЧП продолжаются поисково-спасательные работы.

Утром в четверг, 1 августа, на востоке Нижнего Тагила прозвучал взрыв. В соцсетях начали распространяться видео, на которых запечатлен момент обрушения жилого пятиэтажного дома. Рухнули два подъезда.

Трагедия, по предварительной информации, произошла из-за хлопка газовоздушной смеси. В квартирах в этот момент находились люди.

Как ранее сообщил мэр города Владислав Пинаев, из-под завалов спасатели вытащили живой девочку. Ребенок получил различные травмы.

По факту обрушения дома в Нижнем Тагиле заведено уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле двух человек без признаков жизни нашли под завалами рухнувшего дома.