В Нижнем Тагиле двух людей без признаков жизни нашли под завалами рухнувшего дома

В Нижнем Тагиле под завалами рухнувшего после взрыва дома найдены два человека без признаков жизни. Об этом пишет SHOT со ссылкой на собственный источник.

В настоящее время спасатели пытаются выяснить, взрослыми или детьми являются погибшие. Также есть информация, что под завалами многоквартирного дома могут находиться еще порядка 5 человек. Людей продолжают искать.

Взрыв произошел утром в четверг, 1 августа, в одном из строений на Сибирской улице. В результате ЧП обрушились два подъезда. Согласно предварительным сведениям, полностью оказались разрушены 15 квартир.

Ранее сообщалось о том, что во Владивостоке в бане на улице Светланской обрушился потолок на площади в 100 квадратных метров. В момент инцидента внутри находились люди, часть из которых доставили в больницу с различными повреждениями. По факту случившегося следственный комитет возбудил уголовное дело.