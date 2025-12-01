«Темнота и шторм у берегов Сахалина»: экипаж китайского сухогруза попал в беду

Судно село на мель в районе Невельска еще в феврале 2025 года, а 1 декабря на его борту произошло полное отключение электроэнергии, после чего моряки передали сигнал бедствия.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко взял ситуацию на личный контроль, поручив координацию работы всех экстренных служб министру транспорта региона.

Операция осложняется неблагоприятными погодными условиями. Сильный шторм не позволяет спасательным катерам приблизиться к аварийному судну.

В качестве альтернативного варианта рассматривается возможность эвакуации экипажа с использованием специальных надувных плотов.

По данным оперативного штаба, экологической угрозы в настоящее время нет. Все топливные запасы с судна откачали, а пробоины в корпусе заделали.

На борту аварийного сухогруза находятся 20 моряков — граждан Китая. Груз судна составляет около тысячи тонн угля, а также более 700 тонн топлива и смазочных материалов.

