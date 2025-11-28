«Drone attack»: в эфире турецкого телеканала расшифровали сигнал с горящего танкера Virat

В акватории Черного моря у берегов Турции произошли два чрезвычайных происшествия с танкерами.

Танкер Virat, входящий в так называемый «теневой флот», сообщил о задымлении на борту в 35 морских милях от турецкого побережья.

В эфире турецкого телеканала Takvim показали запись, на которой экипаж судна в панике сообщает об атаке дронов. Вероятно, речь идет о морских беспилотниках.

«Атака дронов. Пожалуйста, помогите нам. Атака дронов. Это Вират», — сообщил член экипажа.

По последним данным, на борту этого танкера находятся 20 членов экипажа. К месту инцидента направлены спасательные суда.

Кроме того, в 28 милях от побережья загорелся еще один танкер — Kairos, следовавший из Египта в Россию. По предварительной информации, возгорание произошло от внешнего воздействия.

Состояние 25 членов экипажа оценивается как удовлетворительное. Для ликвидации последствий инцидента и оказания помощи были задействованы бригады береговой охраны и медицинской службы.

