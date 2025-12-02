«Температура, слабость, сыпь»: полторы тысячи туристов оказались на Кубе во время вспышек лихорадок

Около полутора тысяч российских туристов оказались на Кубе в разгар вспышек опасных вирусных лихорадок — денге и чикунгунья. По меньшей мере 14 россиян уже перенесли заболевание в легкой форме. Об этом сообщает Lenta.ru.

Заболевшие соотечественники жаловались на характерные симптомы: высокую температуру, сильную слабость, кожные высыпания и ломоту в суставах. Общая эпидемиологическая обстановка на острове остается напряженной — общее число заболевших достигло 38 тыс. человек, среди которых есть и иностранные отдыхающие. К сожалению, вспышка уже унесла жизни 33 человек, включая детей.

Власти Кубы традиционно предпринимают меры по борьбе с комарами-переносчиками вирусов, однако масштабы нынешней вспышки вызывают серьезное беспокойство. Специалисты рекомендуют туристам, находящимся на острове, использовать репелленты, носить закрытую одежду и немедленно обращаться к врачам при первых признаках недомогания. Роспотребнадзор и туроператоры, скорее всего, в ближайшее время обновят рекомендации для граждан, планирующих поездку в этот популярный курортный регион.

