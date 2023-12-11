Участник СВО из Подольска сбил дрон «Баба-Яга»
Фото: [Личный архив]
Участник спецоперации из подмосковного Подольска Дмитрий сбил дрон «Баба-Яга». Данный аппарат достигает нескольких метров в длину, он предназначен для переноски танковых снарядов весом до 50 килограммов.
«Противники были буквально в 200 метрах от нас. «Баба-Яга» целилась в наш пулеметный пункт. Поэтому сразу же открыл огонь и уничтожил его», — рассказал военный.
За этот поступок, который позволил спасти других участников СВО, командование поощрило Дмитрия внеочередным отпуском. Помимо этого, ведется подготовка для представления его к награде.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил участников СВО в реабилитационном центре под Солнечногорском.