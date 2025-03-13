Теплоэлектроцентраль в Москве охватило огнем

В Москве на улице 3-й Хорошевской произошло возгорание на территории теплоэлектроцентрали. К месту происшествия направляются экстренные службы для ликвидации пожара, сообщил телеграм-канал Baza.

На данный момент причины возникновения пожара на ТЭЦ-16 остаются неустановленными. По словам очевидцев, в небе над объектом виден густой столб черного дыма.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в нелегальном хостеле в Благовещенске погибли пять человек, еще трое получили ранения. Система пожарной сигнализации в здании отсутствовала.