Теплоэлектроцентраль в Москве охватило огнем
Baza: в Москве горит ТЭЦ — экстренные службы в пути
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В Москве на улице 3-й Хорошевской произошло возгорание на территории теплоэлектроцентрали. К месту происшествия направляются экстренные службы для ликвидации пожара, сообщил телеграм-канал Baza.
На данный момент причины возникновения пожара на ТЭЦ-16 остаются неустановленными. По словам очевидцев, в небе над объектом виден густой столб черного дыма.
Ранее сообщалось, что в результате пожара в нелегальном хостеле в Благовещенске погибли пять человек, еще трое получили ранения. Система пожарной сигнализации в здании отсутствовала.