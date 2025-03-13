В Благовещенске произошло возгорание в незаконном хостеле: погибли пять человек

В результате пожара в нелегальном хостеле в Благовещенске погибли пять человек, еще трое получили ранения. Система пожарной сигнализации в здании отсутствовала, сообщил телеграм-канал SHOT.

По данным канала, ночью произошло возгорание в здании на улице Чайковского, где был незаконно организован хостел. Предварительной причиной возникновения пожара называется неисправность электрооборудования. Жертвами пожара стали трое мужчин и две женщины, задохнувшиеся в дыму.

Владелец нелегальной «гостиницы» уже задержан. Установлено, что ранее в этом здании находилась столовая спичфабрики, и факт переоборудования помещения под хостел не был известен контролирующим органам.

В настоящее время полиция и прокуратура проводят расследование всех обстоятельств трагедии, возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Анапе загорелся волонтерский штаб на территории одного из пансионатов.