Женщина за рулем иномарки столкнулась с электричкой на железной дороге в Подмосковье

На железнодорожном переезде в городском округе Красногорск произошло столкновение легковой иномарки с электропоездом, сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД.

Авария случилась сегодня около десяти часов утра на улице Мира. По предварительным данным, за рулем легковушки была женщина. Она не справилась с управлением и вылетела на железную дорогу.

Автомобиль получил серьезные повреждения. Водитель иномарки чудом не пострадала. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

Уточняется, что движение поездов из-за ДТП не прекращалось.

Ранее сообщалось, что в автокатастрофе под Рузой погиб заслуженный тренер СССР по велоспорту.