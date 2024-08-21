Теракт на российской железной дороге предотвращен в 53 км от границы с Украиной

В Белгородской области предотвращентеракт нажелезной дорогев 53 километрах от границы с Украиной.Об этом сообщил Life.ru.

Уточняется, что два взрывчатых устройства весом примерно пять килограмм найдены на перегоне «Палатовка - Бирюч» в полутора километрах от села Ливенка.

Отмечается, что в ходе уничтожения взрывчатки было обнаружено еще одно устройство,заложенное террористами в ста метрах от двух других. Пострадавших в инциденте нет.

Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело о теракте после удара ВСУ по гипермаркету в Донецке.