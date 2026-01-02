Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо высказал предположение о возможной причастности украинского спецподразделения к недавним атакам на гражданские объекты в регионе. По его словам, оперативная информация указывает на отряд Вооруженных сил Украины «Птицы Мадьяра».

В интервью «РИА Новости» Сальдо сообщил, что, согласно данным разведки, боевиков этого формирования, которых он назвал «террористами-беспилотчиками», перебросили на правый берег Херсонской области с других направлений. Он связал с их деятельностью удар по гостинице в поселке Хорлы, где, по данным Следственного комитета, погибли 27 человек, включая двоих детей, а также атаку на автомобиль в Тарасовке, жертвой которой стал ребенок.

Особая жестокость и цинизм этих инцидентов, по мнению главы региона, являются характерными признаками, указывающими на возможное участие именно этого подразделения.

Напомним, вечером 1 января волонтеры и жители соседней Запорожской области провели акцию, зажигая свечи в память о погибших в результате теракта в Хорлах. СК России возбудил по факту атаки уголовное дело о теракте.

