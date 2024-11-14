«Территориальный вопрос вторичен»: NYT назвала тему безопасности для Украины на переговорах приоритетнее территорий

Во время переговоров с РФ вопрос гарантий безопасности для Киева станет заметно важнее, чем тема территорий. Об этом заявил некий высокопоставленный чиновник с Украины, его слова привела газета The New York Times.

Украинским властям очень важно, чтобы линия прекращения огня, где бы она ни проходила, не мешала экономическому возрождению страны. И ради безопасности Киев способен пойти на многое, в том числе и на уступки территорий.

«Территориальный вопрос чрезвычайно важен, но это все-таки вторично... Первый вопрос — это гарантии безопасности», — было указано журналистам.

Авторы статьи добавили, что вопрос ширины демилитаризованной зоны также крайне критичен для Украины. Киев в любом случае не откажется официально от тех земель, которые уже попали под контроль России.

Ранее в офисе Зеленского исключили любую возможность провести в стране президентские выборы на протяжении 2025 года. По мнению чиновников, конфликт по-прежнему находится в горячей фазе, и он не дает возможности запустить на Украине данный процесс.