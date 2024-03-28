Москалькова: РФ удалось избежать самосуда над обвиняемыми по «Крокусу»

Россия – это цивилизованная и зрелая страна, которой удалось избежать случаев самосуда над виновными в совершении недавнего теракта в концертном зале в Подмосковье. Соответствующее заявление сделал уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в своих социальных сетях .

В своем посте российская омбудсмен указала на то, что Россия оказалась цивилизованным и зрелым государством, которому удалось избежать случаев с линчеванием и самосудом. Она подчеркнула, что это очень важно.

Согласно последней информации российского МЧС, в ходе теракта погибло свыше 140 граждан. День теракта – 24 марта был объявлен национальным днем траура.

Ранее поступила информация о том, что представители ИГ* завербовали устроивших теракт в «Крокусе» при помощи мессенджера Telegram.

* – запрещенная на территории РФ террористическая организация.