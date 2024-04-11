Террористы устроили ДТП с погибшими в Ингушетии, уходя от погони

Мужчины из группировки «Батал-Хаджи»* устроили аварию на автодороге «Сунжа – Алкун – Чми» в Ингушетии. Они пытались уйти от погони на иномарке, но столкнулись с другой машиной и перевернулись. Об этом сообщает МВД РФ по региону.

По предварительной информации, участниками аварии стали две машины. В одной из них сидели люди, которых разыскивали за применение насилия в отношении стража порядка и незаконный оборот оружия. «Известия» сообщают, что в иномарке находились трое террористов «Батал-Хаджи»*. Они пытались уйти от погони и скрыться, но в процессе столкнулись с легковушкой на дороге.

Машину с боевиками опрокинуло, а другой транспорт превратился в груду металла. По информации МВД, погибли три человека. Жертвами стали двое сотрудников местной мечети и один террорист. Другой преступник получил тяжелые травмы. В настоящее время он в реанимации и за его жизнь борются врачи.

Отмечается, что террористы передвигались на машине с поддельными номерами.

Ранее сообщалось, что в России пресекли теракты, которые планировались в Москве и Донецке.



*запрещенное движение, признано в России террористическим