Украинская армия запускает дроны, которые выбрасывают раскаленный металл. Об этом сообщает The New York Times .

Уточняется, что в украинские беспилотники внедрена новая функция. Теперь к ним прикрепляются канистры с термитом, которые делают их способными выбрасывать расплавленный металл, горящий при температуре 2427 °С.

Отмечается, что такие БПЛА именуют как «дроны-драконы».

По данным издания, используемый в канистрах беспилотников термит, представляющий собой смесь алюминиевого порошка и оксида железа, после поджога практически нельзя потушить.

Подчеркивается, что ВСУ применяют зажигательное оружие вопреки предостережению управления ООН по разоружению, утверждающему, что оно может вызвать огромные разрушения и нанести ущерб окружающей среде.

Ранее американская газета также сообщала, что ВС России нашли действенный способ ударов по объектам ВСУ.