Три летевших за границу из России самолета сменили курс и сели в других местах

Сразу три воздушных судна компании Uzbekistan Airways, вылетевшие из России за границу, изменили маршрут и приземлились в других аэропортах. Об этом проинформировала пресс-служба узбекских аэропортов.

4 декабря произошла нештатная ситуация с реактивным самолетом, который направлялся из Санкт-Петербурга в Термез. Из-за неблагоприятной погоды в пункте назначения экипаж принял решение направиться на запасной аэродром в Самарканде.

В тот же день курс сменил и самолет, вылетающий из Уфы в Наманган. Неблагоприятные метеоусловия стали причиной этого. Пилоты успешно приземлили воздушное судно в Ташкенте.

5 декабря рейс из Москвы в Навои был перенаправлен в Самарканд из-за туманной погоды в аэропорту назначения. Самолет удачно приземлился в 11:04 (09:04 по московскому времени).

Ранее сообщалось, что Минпромторг России скорректировал свои планы касательно производства авиационных двигателей для новых моделей самолетов SSJ-100, МС-21 и Ту-214 на 2025-2026 годы.