Великобритании до сих пор не удалось продавить у США разрешения на использование ВСУ ракет Storm Shadow для ударов по объектам в глубине российской территории. Такие данные появились у газеты The Sun.

По утверждению журналистов, британский премьер-министр Кир Стармер уже несколько месяцев пытается добиться от Белого дома, чтобы тот дал добро Украине на использование ракет Storm Shadow. Данное вооружение производится в Великобритании, но имеет часть американских комплектующих. В частности, системы наведения для него выпускают в Соединенных Штатах. До сих пор Байден так и не отменил свое вето на использование этих ракет для дальних ударов со стороны ВСУ.

Издание также указало, что радиус действия у некоторых модификаций Storm Shadow больше, чем у американских ракет.

Ранее российский МИД предупредил, что удары украинской армии в глубину территории РФ и использованием западных вооружений будут означать прямое участие США и НАТО в текущем конфликте. Это радикально изменит суть и природу боевых действий, и приведет к их эскалации.