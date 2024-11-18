Если Украина с разрешения США ударит вглубь российской территории американскими ракетами, то суть конфликта радикально поменяется. Так считает Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ. Ее точка зрения изложена на сайте данного ведомства.

Если Киев использует дальнобойные ракеты, поставленные ему западными союзниками, по объектам в глубине России, то это будет означать прямое участие к конфликте США и НАТО.

«Радикальное изменение сути и природы конфликта. Ответ России будет в таком случае адекватным и ощутимым», — указала дипломат.

Она добавила, что пока неясно, опирается ли информация, изложенная в СМИ, на реальные факты. Понятно одно — Запад хочет эскалации конфликта, поскольку ВСУ терпят рагром. Украинские союзники не оставляют свою мысль нанести России стратегическое поражение. В то же время никакие вооружения е могут принести победу Зеленского и его правительству.

Ранее о возможном ответе Украине на удары по российской территории заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он допустил, что в качестве ответной меры по ВСУ применят такие вооружения, которые до сих пор не были задействованы в текущем конфликте.