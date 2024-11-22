The Times of Israel: помощнику Нетаньяху грозит пожизненное заключение

Элиэзер Фельдштейн, ранее занимавший пост советника по связям с прессой в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, может быть приговорен к пожизненному заключению за предполагаемую организацию утечки секретной информации. Эту информацию распространила газета The Times of Israel.

По данным издания, Фельдштейн рассматривается как главный подозреваемый, а также ему инкриминируется незаконное владение секретными документами.

Кроме того, информации о сайте, еще один участник этого дела — резервист Армии обороны Израиля, чье имя пока не раскрыто, может столкнуться с тюремным сроком до семи лет.

Как писал The Times of Israel, обвинение утверждает, что Фельдштейн, с помощью четырех военнослужащих военной разведки, получал секретные данные из базы данных Армии обороны Израиля и передавал их в офис премьер-министра Израиля.

Ранее сообщалось, что МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и Галанта из-за предполагаемых преступлений в Газе.