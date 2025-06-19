Тигр напал на мужчин, пытавшихся сделать с ним селфи в Индии

В Индии тигр атаковал двух мужчин, пытавшихся сфотографироваться с ним, сообщили в журнале International Business Times. Этот случай произошел в национальном парке Рантхамбор, в районе Фалоди, где животное пришло к водопою у плотины Кайлашпури.

Как пишут в журнале, неподалеку собралась группа местных жителей, которые делали селфи, приближаясь к хищнику. Сотрудник сельскохозяйственного департамента Ситарам Саини возвращался из близлежащей деревни после проверки ограждения одной из ферм. Заметив скопление людей, он решил остановиться и посмотреть на тигра, пробираясь ближе к нему.

Внезапно зверь обратил внимание на толпу и напал на Саини, схватив его за ногу. Охранник национального парка Бабулал попытался оказать помощь, но в результате тигр ударил его лапой по лицу. После этого хищник ушел в лес. Оба пострадавших остались живы и получают необходимую медицинскую помощь.

Представители лесного департамента предполагают, что агрессивное поведение животного было вызвано действиями людей, которых он воспринял как потенциальную опасность. Это уже третий подобный инцидент с нападением тигра в Рантхамборе за последние месяцы.

Ранее сообщалось, что в России в дикую природу выпустили двух реабилитированных амурских тигров.